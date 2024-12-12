Ferrari будет поставлять двигатели для болидов команды Cadillac в Формуле-1

Ferrari заключила соглашение о поставке двигателей новой американской команде Cadillac в Формуле-1, которая дебютирует на чемпионате в 2026 году

Контракт рассчитан на несколько лет и предусматривает использование силовых установок Ferrari до 2028 года, после чего Cadillac планирует перейти на собственные двигатели производства General Motors. Руководство Ferrari выразило надежду на успех американской команды в чемпионате. Напомним, что итальянская марка также продолжает поставлять силовые установки команде Haas.

Ранее Cadillac планировала использовать двигатели Renault, но французский автопроизводитель объявил о завершении своей программы по производству двигателей для Формулы-1 после сезона 2025 года. Команда Alpine, ранее сотрудничающая с Renault, перейдет на двигатели Mercedes.