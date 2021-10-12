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12 окт 2021

Fiat 500 превратили в катамаран

Fiat 500 превратили в катамаран

Этот маленький автомобильчик чем только не был -  и заряженным гоночным болидом, и обычным городским микрокаром, и стильным кабриолетом. Теперь же его превратили в  катамаран.

Строго говоря, не превратили, а построили судно в автомобильной стилистике. Проектом занималась компания Lazzarini Design, известная своими нестандартными решениями в области кораблестроения. Как выглядит корабль? Примерно так, будто бы кузов Fiat500  поставили на специальные поплавки. Впрочем, надо отметить, что катамаран создан с нуля, так что автомобильная составляющая здесь – лишь стилизация, хотя разработчики постарались соблюсти множество технологических решений вроде круглых фар, или тонкого рулевого колеса старого образца. Интересно, что новинка способна разогнаться на воде до скорости в 35 узлов (64 километра в час).

Отметим -  сухопутный аналог (Fiat 500 первого поколения) был не сильно быстрее. Его максимальная скорость составляла всего лишь 80 километров в час. Fiat 500 в свое время поставил Италию на колеса.  Первые экземпляры увидели свет в 1957 году, а всего за двадцатилетнюю конвейерную жизнь модели было собрано 4250000 автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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