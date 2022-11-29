Fiat возродит самый некрасивый автомобиль в мире

Fiat Multipla – печальный титул этот минивэн получил из-за странного расположения фар – две на бампере, и еще две – на панели под стеклом. Пожалуй, поспорить по уродству с Fiat Multipla мог только Pontiac Aztek. Впрочем, эти две модели часто боролись за первые строчки анти-рейтинга.

Недавно стало известно, что Fiat хочет возродить Multipla. Правда, от машины останется одно название, за которым будет скрываться совершенно новый автомобиль. По данным местных СМИ Fiat Multipla возродится как электрический кроссовер, который будет построен на недорогой платформе CMP. Новинка будет относиться к семейству B-Класса.

В следующем же году Fiat может вернуть в линейку индекс 600. Им планируется маркировать более компактный кроссовер длиной около 4 метров, который ориентируют на европейский рынок. Fiat 600 укомплектуют как традиционными ДВС, так и гибридными и электрическими силовыми установками.