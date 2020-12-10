Fisker готовит радикальный автомобиль

Да, читатель Motorpage, ты не ослышался – именно радикальный. Во всяком случае, так выразился лично глава компании – Хенрик Фискер

Надо отметить, что господин Фискер не просто бросил «голое» слово в своих соцсетях, но и подкрепил его фотографией, где изображена часть передней оптики. Внимательные заметят, что она напоминает фару спорткара Emotion, который представили еще в 2016 году, но до конвейера он не добрался.

В СМИ пока гадают, будет ли новинка новым прочтением Emotion или чем-то другим. Во всяком случае, первым на рынок от Fisker выйдет кроссовер Ocean – его дебют назначен на следующий год. Хотя откровений в нем не будет – он построен на тележке MEB от Volkswagen.