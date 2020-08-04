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4 авг 2020

Fisker готовится выпустить еще три интересных новинки

Fisker готовится выпустить еще три интересных новинки
Автор фото: фирма-производитель

Компания раскрыла производственный план до 2025 года. В дополнение к вседорожнику Ocean, который должен встать на конвейер в четвертом квартале 2022 года, будет выпущено еще три модели

Сообщение об этом основатель компании Хенрик Фискер опубликовал на свой страничке в Twitter, подкрепив его изображением, на котором изображен будущий модельный ряд компании. По центру на переднем плане изображен тот самый «Оушен». За ним – пикап, на который Фискер уже намекал в этом году. Если верить более раннему тизеру, электрический грузовик назовут Alaska.

Что касается красного седана, то ситуация с ним обстоит крайне интересным образом. Фактически, перед нами многострадальный концепт EMotion, дебютировавший в начале 2018 года на выставке CES в Лас-Вегасе.  Он же был идейным наследником гибрида Fisker Karma, приведшего к банкротству предыдущую фирму Фискера.

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