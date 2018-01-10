Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2018

Fisker представил электромобиль EMotion

Fisker представил электромобиль EMotion
Автор фото: фирма-производитель

Хенрик Фискер не отчаялся после неудачи с разорившейся Fisker Motors из-за провала гибридной Karma. Он основал новую компанию и представил ее первый продукт: электромобиль EMotion. У машины довольно аэродинамичный и агрессивный дизайн, а двери решены в стили «крылья бабочки»: передние поднимаются вперед и вверх, а задние, соответственно, назад и вверх.

Машина длиной более пяти метров позиционируется в качестве роскошного представительского электромобиля. Хотя, понятно, в кого метил Фискер: основным конкурентом он считает Tesla Model S.

В Fisker также скопировали Tesla и в другом: мощность Emotion неизвестна. Заявлено лишь что батарей емкостью 143 киловатт-часа хватит на 640 километров пробега. При этом, электромобиль получит функцию быстрой подзарядки, позволяющей за 9 минут продлить пробег на 200 километров.

Fisker планирует начать производство Emotion в 2019 году, однако, заказы на машину принимаются уже сейчас. Базовая версия стоит 130 тысяч долларов. Для того, чтобы заказать машину необходимо разместить депозит в размере двух тысяч долларов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Fisker

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минтранс снял весенние ограничения по проезду по трассам

10 января 2018
Hyundai 2025 Vision

Hyundai создаст суперкар

10 января 2018
Kia Niro EV

Kia представила электрический концепт кроссовера

10 января 2018
ГИБДД

Официально: МВД сократит каждого пятого гаишника

10 января 2018
Ford F-150

Ford F-150 впервые получил турбодизель

10 января 2018
Toyota e-Palette

Toyota разработала модульный беспилотник

10 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0