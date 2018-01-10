Хенрик Фискер не отчаялся после неудачи с разорившейся Fisker Motors из-за провала гибридной Karma. Он основал новую компанию и представил ее первый продукт: электромобиль EMotion. У машины довольно аэродинамичный и агрессивный дизайн, а двери решены в стили «крылья бабочки»: передние поднимаются вперед и вверх, а задние, соответственно, назад и вверх.

Машина длиной более пяти метров позиционируется в качестве роскошного представительского электромобиля. Хотя, понятно, в кого метил Фискер: основным конкурентом он считает Tesla Model S.

В Fisker также скопировали Tesla и в другом: мощность Emotion неизвестна. Заявлено лишь что батарей емкостью 143 киловатт-часа хватит на 640 километров пробега. При этом, электромобиль получит функцию быстрой подзарядки, позволяющей за 9 минут продлить пробег на 200 километров.

Fisker планирует начать производство Emotion в 2019 году, однако, заказы на машину принимаются уже сейчас. Базовая версия стоит 130 тысяч долларов. Для того, чтобы заказать машину необходимо разместить депозит в размере двух тысяч долларов.