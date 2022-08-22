Физические кнопки оказались удобнее сенсоров

Сейчас автопроизводители устанавливают сенсорные панели вместо обычных регуляторов даже на самых бюджетных автомобилях – модно же. Жаль, что об удобстве все думают в последнюю очередь.

А ведь физические кнопки куда удобнее сенсорных контроллеров, и недавнее исследование шведских СМИ лишь подтверждает это. Наши коллеги из Vi Bilägare замерили время, которое водители тратят на управление различными функциями. И результат оказался не в пользу тачскринов.

Тестирование было простым – включить подогрев кресел, обогрев стекла, настроить температуру кондиционера и.т.д. Что касается машин, то сравнивали десятилетний Volvo (условно «кнопочный») и десяток современных машин с сенсорным управлением. Выяснилось, что на старом Volvo выполнение всех задач заняло у водителей только 10 секунд, тогда как на новых машинах получилось уложиться лишь в 15 секунд.