Флагманы автомобилестроения перестанут быть безопасными

Есть такая организация в США - IIHS. Аббревиатура расшифровывается просто – Американский страховой институт безопасности дорожного движения. Можно догадаться, что вся деятельность компании связана с краш-тестами машин

Да, IIHS на фоне тех же EuroNCAP или LatinNCAP выигрышно отличается тем, что ее программа испытаний является наиболее строгой. Кроме того, она постоянно модернизируется, и получить высший балл становится все сложнее и сложнее. Яркий пример – в нынешнем году только 48 моделей автомобилей получат высшие оценки, тогда как в прошлом таких насчитали 101. Более 70 победителей прошлого года не попали в новый список.

Что стало помехой? Отвечаем, с недавнего времени ужесточились требования к результатом боковых ударов. Возросли критерии оценки головной оптики. Также было внедрено и новое испытание – тест предотвращения столкновения с пешеходом в ночное время. К слову, именно здесь большинство машин и «споткнулось».