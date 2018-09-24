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24 сен 2018

Флагманский кроссовер Chery T1C рассекретили в Сети

Флагманский кроссовер Chery T1C рассекретили в Сети

Официально новая модель кроссовера от Chery ещё не представлена публике

Китайцы обещают показать её только в конце года. В настоящее время проходят тестовые испытания для подготовки машины к конвейеру. Образцы тщательно маскируют, но журналистам удалось сфотографировать и рассекретить новинку. Фотографии сразу появились в Сети.

Модель Т1С сконструирована совместно с Jaguar Land Rover. Флагман приобрёл статные современные обводы, сохранив наследные черты китайского производителя от Tiggo 8, уже хорошо известного на всех мировых рынках автомобилей.

Внутри – салон из экокожи, просматриваются штатные места для большой сенсорной мультимедиа системы. Виден электронный селектор трансмиссии. Кузов предусматривает панорамную крышу с электроприводным люком. Модель будет оснащаться бензиновым турбированным двигателем 1,8 литра, развивающим мощность в 190 л.с. Роботизированная коробка передач имеет 7 ступеней и два механизма сцепления. В базе ожидается наличие электронных помощников для обзора, парковки и старта на подъёме.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Car Ru, За Рулем

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