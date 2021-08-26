Флагманский седан BMW переходит на электричество

Экологичный переход состоится уже в следующем году, причем «зеленая семерка» будет не гибридом, а полноценным электрокаром!

Подробностей о новинке совсем нет, да и узнали мы о ней из глобального плана марки по электрификации модельного ряда. Наши зарубежные коллеги сообщают о том, что электрическую «Семерку» покажут уже в начале следующего года. Параллельно с этим произойдет дебют электрифицированного кроссовера X1.

В BMW заявляют о том, что уже в 2023 году у каждой модели марки с ДВС будет свой электрический аналог. В результате объём выпуска электрокаров в течение ближайших 10 лет, по расчётам BMW, должен достичь отметки в 10 миллионов, учитывая все входящие в концерн бренды.