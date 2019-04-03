Ford “обрушил” цены на свои автомобили

В связи со скорым уходом с российского рынка легковых автомобилей в России Ford Motor запустил программу скидок на несколько своих моделей. Компания хочет быстрее распродать складские запасы

Так, например, цены на семейство автомобилей Ford Focus — снижены на 175 тысяч рублей. Учитывая, что помимо прямых скидок также действуют скидки по кредитным предложением и льготы по программам “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”, максимальная выгода может достигать отметки в 329 тысяч рублей.

Надо отметить, что цены снижаются не только на массовые модели автомобилей. Например, стоимость большого внедорожника Explorer стала ниже на 400 тысяч рублей. Помимо выгоды по программе Ford Credit, на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 тысяч рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией. Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартует от 2 372 000 рублей. Максимальная выгода на обновленный Ford Explorer с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 тысяч рублей.