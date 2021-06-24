Ford напомнил о пагубном влиянии жары на пассажиров машин

Американский автомобильный концерн наглядно показал почему не надо оставлять детей и животных в автомобилях на жаре

Что значит наглядно? Специалисты Ford посадили в машины полноразмерные фигуры в виде маленького ребенка и собаки. Далее машины поставили в специальный ангар испытательного центра, где поддерживалась постоянная температура в 35-40 градусов.

Результат, конечно же, оказался немного предсказуем. 15 минут и салон машины раскалился до пятидесяти градусов. Разумеется, фигуры начали стремительно таять и к концу опыта от них практически ничего не осталось.К слову, по данным Motor1, в США за год в среднем погибает около 39 человек, которых оставили в машине в период сильной жары. Причем дети перегреваются в 6 раз быстрее взрослых. Животным же хватит и пяти минут, чтобы получить тепловой удар.