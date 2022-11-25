Ford отзывает более 600 тысяч по всему миру

Компания Ford объявила о рекордной сервисной акции из-за опасного дефекта, который может привести к пожару в моторном отсеке.

Под отзывную компанию попадают ровно две модели – внедорожник Bronco Sport и кроссовер Escape. Причем речь идет о версиях с полуторалитровым турбомотором. Собственно, вся проблема заключается в следующем - на автомобилях может треснуть корпус маслоотделителя, что приведет к утечке смазочной жидкости, ее попаданию на горячие детали и, как следствие, возгоранию под капотом.

Ford уже получил 54 сообщения о возгорании 1,5-литровых моторов, информации о жертвах пока нет. Компания не стала рекомендовать сотням тысяч владельцев оставить внедорожники в гараже до устранения проблемы, так как, по ее расчетам, доля дефектных машин невелика.