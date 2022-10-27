Ford перестанет производить минивены

Причины таких шагов лежат, что называется, на поверхности – на модели существенно упал спрос, а концерн взял за главную стратегию, развивать сегмент электрокаров. Соответственно, направлять средства на модели, которые теряют в популярности – уже невыгодно. Ровно по той же причине американский концерн отказался от продления жизненного цикла семейства Fiesta.
Напомним, что Ford S-Max и Galaxy обновили в 2019 году, когда оба минивэна получили доработанную в современном стиле внешность и новые опции. В 2021-м моторная гамма моделей была расширена за счёт гибридной установки на базе 2,5-литровой «четвёрки» с отдачей 190 л.с.