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27 окт 2022

Ford перестанет производить минивены

Ford перестанет производить минивены
Компания Ford намерена свернуть производство минивэнов S-Max и Galaxy. Приём заказов на них в Европе уже прекращён.
Причины таких шагов лежат, что называется, на поверхности – на модели существенно упал спрос, а концерн взял за главную стратегию, развивать сегмент электрокаров. Соответственно, направлять средства на модели, которые теряют в популярности – уже невыгодно. Ровно по той же причине американский концерн отказался от продления жизненного цикла семейства Fiesta.
 
Напомним, что Ford S-Max и Galaxy обновили в 2019 году, когда оба минивэна получили доработанную в современном стиле внешность и новые опции. В 2021-м моторная гамма моделей была расширена за счёт гибридной установки на базе 2,5-литровой «четвёрки» с отдачей 190 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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