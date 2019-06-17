Ford покинул Россию под марш «Прощание славянки»

Рабочие закрывающегося завода во Всеволожске проводили Ford парадом погрузчиков под звуки марша

Компания Ford прекратила производство легковых автомобилей в России. С конвейера завода в Ленинградской области сошел последний Ford Focus, а полностью предприятие остановит работу ближе к концу июня. До этого времени небольшая часть сотрудников продолжит ходить на работу, чтобы «законсервировать» оборудование и привести в порядок помещения. Всего за время работы завода с его конвейера сошло более 773 тысяч американских легковушек — именно такая цифра уже навечно замерла на информационном табло.

Дабы отдать дань памяти и уважения месту, где проработали много лет, рабочие провели парад погрузчиков и манипуляторов по просторам опустевших цехов. Ровно 43 единицы техники проехали по легендарному заводу под звуки легендарного марша «Прощание Славянки».