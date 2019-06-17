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17 июн 2019

Ford покинул Россию под марш «Прощание славянки»

Ford покинул Россию под марш «Прощание славянки»

Рабочие закрывающегося завода во Всеволожске проводили Ford парадом погрузчиков под звуки марша

Компания Ford прекратила производство легковых автомобилей в России. С конвейера завода в Ленинградской области сошел последний Ford Focus, а полностью предприятие остановит работу ближе к концу июня. До этого времени небольшая часть сотрудников продолжит ходить на работу, чтобы «законсервировать» оборудование и привести в порядок помещения. Всего за время работы завода с его конвейера сошло более 773 тысяч американских легковушек — именно такая цифра уже навечно замерла на информационном табло.

Дабы отдать дань памяти и уважения месту, где проработали много лет, рабочие провели парад  погрузчиков и манипуляторов  по просторам опустевших цехов. Ровно  43 единицы техники проехали по легендарному заводу под звуки легендарного марша «Прощание Славянки».

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