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24 май 2023

Ford Ranger стал мощнее благодаря Hennessey

Ford Ranger стал мощнее благодаря Hennessey
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Hennessey представило очередное пополнение своей заряженной линейки VelociRaptor — на этот раз на базе Ford Ranger Raptor

Итак, штатная силовая установка для Ford Ranger – трехлитровый турбированный мотор V6. В зависимости от форсировки он развивает от 288 до 411 лошадиных сил. Специалисты же Hennessey  довели отдачу двигателя до 507 лошадиных сил. К сожалению, динамические характеристики Ranger Raptor не раскрывают ни тюнеры, ни сама компания Ford.

Что касается доработок, то на мотор устанавливают новый интеркулер, системы впуска и выпуска, а также перепрошивают ЭБУ. Помимо доработок двигателя в Hennessey создали для пикапа массивный передний бампер.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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