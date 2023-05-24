Ford Ranger стал мощнее благодаря Hennessey

Ателье Hennessey представило очередное пополнение своей заряженной линейки VelociRaptor — на этот раз на базе Ford Ranger Raptor

Итак, штатная силовая установка для Ford Ranger – трехлитровый турбированный мотор V6. В зависимости от форсировки он развивает от 288 до 411 лошадиных сил. Специалисты же Hennessey довели отдачу двигателя до 507 лошадиных сил. К сожалению, динамические характеристики Ranger Raptor не раскрывают ни тюнеры, ни сама компания Ford.

Что касается доработок, то на мотор устанавливают новый интеркулер, системы впуска и выпуска, а также перепрошивают ЭБУ. Помимо доработок двигателя в Hennessey создали для пикапа массивный передний бампер.