Ford разработал подушку безопасности для пешеходов

Компания Ford подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, в которой описала новую систему внешних подушек безопасности.

Если верить чертежам, то подушку расположат между радиаторной решеткой и бампером В раскрытом состоянии подушка закроет весь капот, а также стеклоочистители. Эксперты по безопасности говорят, что именно они часто наносят много травм пешеходам. Интересно, но Ford заявляет о возможности использования своей технологии практически на всех автомобилях вне зависимости от автопроизводителя.