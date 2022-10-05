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5 окт 2022

Ford разработал подушку безопасности для пешеходов

Ford разработал подушку безопасности для пешеходов
Компания Ford подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, в которой описала новую систему внешних подушек безопасности.
Если верить чертежам, то подушку расположат между радиаторной решеткой и бампером В раскрытом состоянии подушка закроет весь капот, а также стеклоочистители. Эксперты по безопасности говорят, что именно они часто наносят много травм пешеходам.  Интересно, но Ford заявляет о возможности использования своей технологии практически на всех автомобилях вне зависимости от автопроизводителя.
 
К слову, из интересных технологий можно выделить и разработку концерна Chery, которые создали катапульту, которая выкинет водителя из автомобиля в момент аварии.

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