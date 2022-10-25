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25 окт 2022

Ford снимает с производства хэтчбек Fiesta

Ford снимает с производства хэтчбек Fiesta
Европейское подразделение концерна Ford завершит производство компактного семейства Fiesta в 2023 году. Если бы машина продержалась на конвейере еще четыре года, то смогла бы отметить 50-летний юбилей.
К сожалению, история не знает сослагательных наклонений, и жизненный цикл «Фиесты» обрывается на восьмом поколении. Да, именно «обрывается», так как прямого преемника у машины не будет. Да, ее заменят электрокаром, но то будет совершенно иная модель с другим наименованием.
 
Как пишет Autocar, отказ от Fiesta связан с падением спроса и общим нынешним курсом компании на электрификацию. К слову, «Фиесте» несколько подпортил статистику соплатформенный кроссовер Puma – если на момент середины лета Fiesta разошлась тиражом в 39 тысяч экземпляров, то Puma – в 91 тысячу машин.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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