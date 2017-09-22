Компания Ford провела исследование в российских соцсетях с целью выяснить, что чаще всего перевозят водители в своих автомобилях. В категории крупногабаритные грузы победили холодильники, стиральная машина и телевизор – их приходилось перевозить 30,2% опрошенных. Также, в собственных автомобилях российские автовладельцы возят строительные материалы (21,4% респондентов) и габаритную мебель (14,3%).

К крупногабаритным грузам опрошенные отнесли и родственников с друзьями и детьми: «безлошадным» близким хотя бы раз помогли 11,1% опрошенных. Спортинвентарь возили 9% респондентов. А вот рассаду и саженцы перевозили лишь 3,3%, это даже меньше, чем домашних животных (4,8%). Зато готовой сельхозпродукцией (клубникой, арбузами, картошкой и даже мясом) свои машины загружали 13,3% участников опроса.

Около 19% автовладельцев перевозили на автомобиле транспорт другого вида – снегоход, лодку, мотоцикл. Среди неожиданных грузов удивительно много оказалось медицинских имплантов и/или органов для пересадки — их возили 7,2% автовладельцев.

Реже всего автовладельцы перевозят дрова и сено, а среди уж совсем экзотичных грузов оказались «две женские гипсовые статуи в полный рост», «копии оружия Великой Отечественной», «урна с прахом из крематория». Один из опрошенных признался, что совершил поездку в компании живых оленя и пони.