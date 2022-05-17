Ford возродит модель Thunderbird

В середине пятидесятых годов американский автомобильный мир получил настоящую икону – спорткар Chevrolet Corvette. Главный конкурент Chevrolet , компания Ford, не пожелала оставаться в стороне и через некоторое время выпустила свой продукт - модель Thunderbird.
Надо сказать, что «Буревестник» (именно так переводится название модели) продержался на конвейере до начала двухтысячных годов, и за это время успел сначала превратиться в премиальный хардтоп, а после в родстер с ретро-дизайном. К сожалению, судьба распорядилась так, что в 2005 году выпуск Thunderbird был завершен. В то же время, как мы знаем, Chevrolet Corvette производится и успешно продается до сих пор.
Недавно стало известно, что американский концерн решил возродить Thunderbird, правда, форм-фактор модели опять будет изменен. Руководство Ford планирует под данным брендом выпускать переднемоторный гран-турер. Сообщается, что компания хочет существенно потеснить Chevrolet. Напомним, что «Корвет» занимает 63 процента всего рынка спорткаров в США.