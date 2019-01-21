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21 янв 2019

Франция настаивает на объединении Renault и Renault

Франция настаивает на объединении Renault и Renault

На данный момент компании, хоть и участвуют в капитализации друг друга, представляют собой два отдельных юридических лица. Такое положение дел не устраивает французскую сторону, которая выступает за создание полноценного холдинга

По сообщению японского издания Nikkei, в Японию прибыла делегация представителей компании Renault, включая, назначенного французским правительством, директора концерна Мартина Виала. Цель приезда в передаче намерений Парижа японским чиновникам. Также было сообщено о желании Renault назначить следующего председателя правления Nissan. Эта должность остается вакантной с момента отставки арестованного главы альянса Карлоса Гона.

Renault имеют право принимать решение в таком вопросе согласно действующему договору о партнерстве.  Любопытно, что совсем недавно правительство Франции полностью отвергло какие-либо намерения по слиянию. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, на повестке дня стоит вопрос о стабильном управлении концерна Renault, а тема слияния не рассматривается вовсе. 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Drom

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