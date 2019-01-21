На данный момент компании, хоть и участвуют в капитализации друг друга, представляют собой два отдельных юридических лица. Такое положение дел не устраивает французскую сторону, которая выступает за создание полноценного холдинга

По сообщению японского издания Nikkei, в Японию прибыла делегация представителей компании Renault, включая, назначенного французским правительством, директора концерна Мартина Виала. Цель приезда в передаче намерений Парижа японским чиновникам. Также было сообщено о желании Renault назначить следующего председателя правления Nissan. Эта должность остается вакантной с момента отставки арестованного главы альянса Карлоса Гона.

Renault имеют право принимать решение в таком вопросе согласно действующему договору о партнерстве. Любопытно, что совсем недавно правительство Франции полностью отвергло какие-либо намерения по слиянию. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, на повестке дня стоит вопрос о стабильном управлении концерна Renault, а тема слияния не рассматривается вовсе.