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12 июл 2022

Французы назвали вечные автомобили

Французы назвали вечные автомобили
Автор фото: фирма-производитель
Наши зарубежные коллеги составили рейтинг самых надежных автомобилей. Занятно, но лидирующие позиции в подборке заняли французские машины!
Прежде чем перейти к конкурсантам, расскажем о параметрах, по которым оценивалась «живучесть» машины. Собственно, параметр здесь один – количество машин с пробегом в 200 тысяч километров без серьезного ремонта. 
 
Собственно, вопреки расхожему мнению о низком качестве «французов», первые шесть мест в нём заняли машины местных марок: Peugeot 307, 306, Renault Clio II/III, Citroen Xsara Picasso и Peugeot 207. Далее позиции начинают удерживать «немцы» - сразу два «Гольфа» (пятого и шестого поколения), седан Jetta пятого поколения и купе EOS. Что касается замыкающих, то десятку «закрывают» Renault Scenic и Citroen C4 Picasso.

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