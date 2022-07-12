Французы назвали вечные автомобили

Наши зарубежные коллеги составили рейтинг самых надежных автомобилей. Занятно, но лидирующие позиции в подборке заняли французские машины!

Прежде чем перейти к конкурсантам, расскажем о параметрах, по которым оценивалась «живучесть» машины. Собственно, параметр здесь один – количество машин с пробегом в 200 тысяч километров без серьезного ремонта.