Французские власти начнут платить местным водителям

Звучит как нечто уникальное – обычно водители сами платят в казну налоги, штрафы и т.д, а здесь наоборот – именно государство готово заплатить шоферу, вот только за что?

Если говорить кратко, то платить предлагают за то, чтобы шофер не садился за руль машины. Поясним – пробки – это беда современных мегаполисов и финансовое стимулирование – лишь один способ борьбы с ними.

Собственно, именно его и предложили власти города Лиль. Водители должны зарегистрироваться в специальном приложении, где необходимо указать данные о себе и об автомобиле. После регистрации начнут поступать деньги. По два евро водители станут получать, если не будут выезжать на трассы А1 Париж — Лилль и А23 Валансьен — Лилль с 07:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30.