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30 янв 2020

Франкфуртский автосалон закрывается

Франкфуртский автосалон закрывается

Строго говоря, он переезжает в другой город, так как  у немецкой ассоциации автомобильной промышленности, которая и занимается организацией автосалона, закончился контракт с выставочным центром Messe Frankfurt

Любопытный факт. Еще в октябре 2019 года ассоциация объявила, что разрабатывает новую концепцию для шоу 2021 года. Детали не уточняются, но было заявлено, что событие станет привлекательнее для автопроизводителей, которые решили пропустить прошлогоднее шоу. Организация подтвердила, что рассматривает альтернативные площадки для проведения выставки.

Уже семь городов представили свои идеи для IAA 2021. Среди претендентов Берлин, Кельн, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мюнхен и Штутгарт. Управляющий директор VDA Мартин Коерс сказал, что предложения были очень креативными, но, к сожалению, круг пришлось сузить, чтобы уже начать «переговоры по конкретному контракту» и выбрать город. Правление выбрало финалистов: Берлин, Гамбург и Мюнхен.

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