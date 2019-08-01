Фургоны предложили заменить велосипедами с кузовом

На саммите оксфордской бизнес-школы Саид по вопросам развития электромобилей компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) представила EAVan- альтернативу коммерческому транспорту

Если вы думали, что компания представит какой-либо электрический фургончик, то это ошибка, так как всем показали обычный электрический велосипед с кузовом. В основе e-байка лежит модульное шасси с педальным приводом и электромотором, питающимся от компактной тяговой батареи. Грузоподъёмность EAVan — 120 килограммов, а максимальная скорость — 25 километров в час. Без подзарядки можно проехать около 100 километров.

В EAV признают, что переход от традиционных фургонов к электрическим EAVan потребует формирования новой поведенческой культуры. Однако, компания уже заявляет несколько сценариев использования— от фургона курьерской службы до машины скорой помощи, что будет доступным, благодаря модульности кузова. В целом, планы EAV таковы — в течение пяти лет вывести на дороги большое количество грузовых электрических велосипедов.