Футбол мешает дорожному движению!

В Москве 10 октября 2019 г. перекроют движение транспорта около стадиона «Лужники». Как рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы, такие меры приняты из-за футбольного матча

Матч то важный, как-никак чемпионат Европы идет и нам с Шотландией бороться нужно. Правда, водителям, если конечно они не фанаты, этот чемпионат наверняка будет до фонаря, а то, что им придется простоять в пробках или искать маршруты объезда, окажется наиболее важной заботой.

Между тем, такие ситуации действительно могут произойти, так как движение автомобилей запретят на Проектируемом проезде, на улицах Усачева и Доватора. Кроме этого, нельзя будет проехать по улицам 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской. Ограничат движение и на участках Комсомольского проспекта. Знаем, неприятно, но «вишенкой на торте» станет ограничение парковочных пространств на, выше названных, участках.