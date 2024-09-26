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26 сен 2024

GAC и Huawei представили первый совместный автомобиль Concept 1

GAC и Huawei представили первый совместный автомобиль Concept 1

Китайский автопроизводитель GAC и технологический гигант Huawei представили свою первую совместную модель — Concept 1. Этот автомобиль почти готов к серийному производству и будет выпускаться под брендом GAC.  В совместную линейку войдут еще две модели - внедорожник и минивен

Concept 1 - это седан длиной 5128 мм и колесной базой 3000 мм. Самой необычной частью дизайна модели является светодиодная оптика, которая не только соединяется по всей ширине кузова, но также продолжается за колесными арками по краям. Спереди автомобиль украшен светящейся эмблемой бренда и безрамочной решеткой радиатора, а завершает образ набор стильных 21-дюймовых колесных дисков.

Интерьер пока не представлен, но некоторые детали оснащения уже известны. Concept 1 будет оснащён комплексом систем активной безопасности Qianqun ADS 3.0, а информационно-развлекательная система работает на базе операционной системы HarmonyOS от Huawei. Под капотом — гибридная силовая установка, включающая бензиновый двигатель и один или два электромотора, в зависимости от комплектации. Аккумулятор ёмкостью 56 кВт*ч обеспечит до 300 км пробега на электротяге.

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