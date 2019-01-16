GAC представил электрический минивэн-кроссовер

Китайский концерн активизировался не на шутку и решил, в который раз, взять штурмом Америку, представив на Детройтском автосалоне свою новейшую разработку. Стоила ли игра свеч – мы не знаем, однако показанный автомобиль сам по себе оказался очень интересным

Entranze — нечто среднее между кроссовером и минивэном. Внешне автомобиль выделяется громадными сдвижными стеклянными дверьми и большой панорамной крышей. Интересно, что автомобиль был создан в недавно открытой калифорнийской дизайн-студии компании под руководством Понтуса Фонтеуса, который прежде отвечал за интерьеры в Volkswagen, а до этого руководил дизайном интерьеров в Volvo.

Европейские «руки» в интерьере чувствуются, так как он отделан экологически чистыми материалами — в частности, корой пробкового дуба. В плане оснащения - полный хайтек: пара OLED-дисплеев на панели перед седоками переднего ряда, тач-панели на руле, проекционный щиток приборов и камеры вместо зеркал заднего вида. Кстати, салон обладает очень любопытной компоновкой. Дело в том, что на первом ряду установлен трехместный диван. В остальном все стандартно: пара отдельных кресел посередине, и двухместный диванчик сзади.