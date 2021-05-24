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24 май 2021

ГАЗ готовится к выпуску нового автомобиля

ГАЗ готовится к выпуску нового автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания зарегистрировала для некоей перспективной машины торговое имя Citymax и товарного знака. Информация об этом содержится в отчете Роспатента.

Всех людей, кто страстно ожидает возрождения "Волги" и легкового модельного ряда в принципе, мы спешим огорчить -  в этом направлении завод развиваться не будет в принципе. Но что же скрывается  за новой торговой маркой.  На самом деле секрета никакого нет- достаточно посмотреть на держателя товарного  знака - им является Ликинский автобусный завод. То есть  нам представят очередную вариацию на тему "городской маршрутки".

Косвенным подтверждением этой догадки  тот факт, что в гамме ГАЗа есть машины с созвучными названиями — Citiline высокопольный каркасный автобус на основе ГАЗель Next и модель City - низкопольный автобус, созданный на тех же агрегатах.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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