ГАЗ готовится к выпуску нового автомобиля

Компания зарегистрировала для некоей перспективной машины торговое имя Citymax и товарного знака. Информация об этом содержится в отчете Роспатента.

Всех людей, кто страстно ожидает возрождения "Волги" и легкового модельного ряда в принципе, мы спешим огорчить - в этом направлении завод развиваться не будет в принципе. Но что же скрывается за новой торговой маркой. На самом деле секрета никакого нет- достаточно посмотреть на держателя товарного знака - им является Ликинский автобусный завод. То есть нам представят очередную вариацию на тему "городской маршрутки".

Косвенным подтверждением этой догадки тот факт, что в гамме ГАЗа есть машины с созвучными названиями — Citiline высокопольный каркасный автобус на основе ГАЗель Next и модель City - низкопольный автобус, созданный на тех же агрегатах.