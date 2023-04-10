ГАЗ снова подал иск против Volkswagen

«Группа ГАЗ» подала второй иск против немецкого концерна Volkswagen — снова через Арбитражный суд Нижегородской области.

На этот раз ГАЗ требует компенсации в размере 28.4 миллиардов рублей. Что является причиной иска на этот раз – СМИ не уточняют.

Напомним, что первое судебное разбирательство началось еще в марте Тогда ГАЗ требовал взыскать с немцев 15,5 млрд рублей убытков, так как немецкий концерн в одностороннем порядке разорвал контракт с ГАЗом на производство автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде.