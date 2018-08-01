Цены на бензин в России постоянно растут, но наша страна по-прежнему находится среди лидеров по самой низкой стоимости литра топлива на АЗС

По крайней мере, так считают аналитики Bloomberg, которые проанализировали цены во всех странах. Для расчета была взята цена литра бензина Аи-95 по состоянию на 16 апреля этого года. В лидерах по дешевизне топлива по-прежнему находится Венесуэла. Здесь литр бензина, благодаря государственным субсидиям, стоит меньше одного цента. Правда, аналитики не учли тот факт, что из-за гиперинфляции купить топливо по такой цене практически невозможно.

На втором месте Иран, где литр Аи-95 стоит 28 центов. Замыкает тройку Кувейт с показателем в 35 центов. Россия же с ценой в 72 центра за литр замкнула десятку, пропустив вперед ОАЭ, Индонезию, Малайзию, Саудовскую Аравию, Египет и Нигерию.

Дороже всего в мире стоит литр «девяносто пятого» в Гонконге — 2,09 доллара. На втором месте Норвегия (2,02 доллара), замыкают тройку Нидерланды с ценой в 1,93 доллара за литр топлива. Практически все места в десятке антилидеров также занимают европейские страны: Греция, Италия, Дания, Португалия, Финляндия и Франция. Также в десятку стран с самым дорогим бензином вошел Израиль.