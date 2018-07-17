Кроссоверы и внедорожники с пробегом занимают на российском рыке чуть больше одной пятой: за первые пять месяцев объем перепродаж автомобилей сегмента SUV составил 448б 2 тысячи автомобилей.

Самая высокая доля продаж SUV с пробегом зарегистрирована в Магаданской области, где она составила почти половину от всех перепроданных легковых автомобилей – 46,7%. Чуть ниже этот показатель на Камчатке (45,7%). На Сахалине (37%) и в ЯНАО (35,6%) доля кроссоверов и внедорожников превышает треть вторичного рынка легковых автомобилей.

В топ-15 регионов с наибольшей долей SUV с пробегом также вошли Москва (31,2%) и Санкт-Петербург (26,8%). Всего же в РФ насчитывается 36 регионов, в которых доля кроссоверов и внедорожников на вторичных рынках превышает общероссийский уровень.

В остальных субъектах РФ данный показатель ниже, чем в среднем по стране, отмечают аналитики агентства «Автостат». Причем особенно характерно это для Северо-Кавказского ФО, практически все регионы которого входят в топ-15 с наименьшей рыночной долей кроссоверов и внедорожников с пробегом. Если в Карачаево-Черкесии на долю подержанных SUV приходится 15,3% продаж, то в Дагестане этот показатель составляет 10,5%. А в Чечне он и вовсе оказался равен 8%, являясь наименьшим в стране.