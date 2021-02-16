Geely Atlas отзывают. Машины горят!

Почти девятнадцать тысяч популярных кроссоверов отправляются на сервис из-за потенциальной угрозы возгорания. Проблема кроется в дефекте топливных патрубков.

В чем кроется проблема? Объясняем, на морозе при минусовых температурах патрубки трескаются, а топливо, соответственно, начинает вытекать. По заявлениям экспертов, даже статического электричества достаточно, чтобы произошло возгорание.

В Росстандарте сообщают, что всем автомобилям будет проведена процедура замены шлангов на их модифицированные версии. Все работы для владельцев машин будут оформлены как гарантийные случаи и проведены бесплатно.