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16 фев 2021

Geely Atlas отзывают. Машины горят!

Geely Atlas отзывают. Машины горят!
Автор фото: фирма-производитель

Почти девятнадцать тысяч популярных кроссоверов отправляются на сервис из-за потенциальной угрозы возгорания. Проблема кроется в дефекте топливных патрубков.

В чем кроется проблема? Объясняем,  на морозе при минусовых температурах патрубки трескаются, а  топливо, соответственно, начинает вытекать. По заявлениям экспертов,  даже статического электричества достаточно, чтобы произошло возгорание.

В Росстандарте сообщают, что всем автомобилям будет проведена процедура замены шлангов на их модифицированные версии. Все работы для владельцев машин будут оформлены как гарантийные случаи и проведены бесплатно.

При написании новости использовалась информация:
drom

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