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15 июн 2023

Geely Atlas PRO получил упрощенную версию

Geely Atlas PRO получил упрощенную версию

Китайский кроссовер Geely Atlas Pro обзавелся новой версией в России - с передним приводом и дефорсированным мотором.

Под капотом располагается полуторалитровый турбомотор, который развивает 150 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра на 100 километров, а пиковая скорость достигает 200 километров в час. С места до «сотни» 150-сильный кроссовер разгоняется за 11 секунд.  В качестве коробки передач используется 8-ступенчатый "автомат".

Также у Geely Atlas существует модификация со 177-сильным двигателем и передним приводом и полноприводная версия с системой мягкого гибрида 48V EMS

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