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16 дек 2024

Geely и Baidu ликвидировали совместный бренд Jiyue

Geely и Baidu ликвидировали совместный бренд Jiyue
Автор фото: фирма-производитель

Китайские компании Geely и Baidu ликвидировали совместный автомобильный бренд Jiyue. Главными причинами закрытия стали плохие продажи и неоплаченные финансовые обязательства

Изначально марка Jiyue функционировала под названием Jidu Auto, а доли компании распределялись между Baidu (55%) и Geely (45%). Однако позже произошла реструктуризация, и Geely получила контрольный пакет в 65%. Продажи первой модели Jiyue 01, выпущенной в 2023 году, оказались слабыми. Седан Jiyue 07, представленный в сентябре 2024 года, временно поднял продажи до нескольких тысяч автомобилей в месяц, но этого было недостаточно. По итогам года Jiyue продала лишь 13 834 автомобилей.

Согласно опубликованной информации, в октябре 2024 года Baidu провел аудит компании и обнаружил финансовую дыру в 7 млрд юаней (962 млн долларов). Это стало причиной отказа от дальнейших инвестиций. Усугубило положение и исчезновение  финансового директора компании Лю Цзинин вместе с бухгалтерскими документами. По другим сообщениям, генеральный директор Jiyue Ся Ипин завышал платежи поставщикам, а долги перед Geely за комплектующие и производство автомобилей достигли 1,5 млрд юаней (206 млн долларов). В ноябре 2024 года Geely полностью остановила производство автомобилей Jiyue.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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