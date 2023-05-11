Geely и Changan будут вместе работать над электрокарами

Этот союз выглядит несколько странным, так как буквально на днях обе фирмы были готовы вцепиться друг в друга и погрязать в судебных разбирательствах

Все дело в том, что в начале марта Changan обвинила Geely в плагиате и пригрозила судебным разбирательством. Поводом для спора стал дизайн моделей нового суббренда Galaxy. Changan посчитала облик концептуального седана Galaxy Light слишком похожим «на концепт-кар Changan Automobile.

Теперь же обе фирмы заявили о намерении работать сообща – видимо все распри были урегулированы в досудебном порядке. К сожалению, подробности нового союза не раскрываются. Официально заявлено следующее – сотрудничество содействует развитию китайской автомобильной промышленности.