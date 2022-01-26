Geely и Lifan создадут станции по оперативной замене аккумуляторов на электрокарах

Процесс зарядки – слабое место в эксплуатации любого электромобиля. В основном этот процесс занимает очень много времени - от тридцати минут до нескольких часов. На данный момент есть два способа решения данной проблемы, точнее две технологи – скоростные зарядные станции и сменные аккумуляторы

Последняя технология вызывает большой интерес. На данный момент она находится лишь в стадии развития и применяется лишь в Китае. Правда, с каждым годом она набирает обороты и все больше автопроизводителей начинают конструировать машины с учетом возможности применения «свапа» батарей. Пионером здесь стала компания Nio, чуть позже к ним присоединился концерн Geely, представив минивэн Maple 80V.

Процесс «свапа» сравнительно прост. По городу разбросаны десятки различных станций, где копятся и подзаряжаются аккумуляторы. Машина, заезжая на станцию, попадает на подъемник, где специальные роботы снимают защиту аккумуляторного отсека, убирают севшую батарею, которая отправляется в бокс на зарядку и устанавливают свежую. Осталось дождаться закручивания гаек и можно отправляться в путь с полным зарядом. На всю процедуру уходит не более десяти минут, что сравнимо с временем заправки обычной машины!

К слову о станциях, в данный момент концерны Geely и Lifan создали совместное предприятие по развитию сети. К середине десятилетия СП рассчитывает поставить до 5 тысяч станций по замене аккумуляторов в 100 крупных городах Китая. Также обе фирмы займутся утилизацией батарей и восстановлением аккумуляторов, которые остаются пригодными для эксплуатации.