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25 фев 2021

Geely и Volvo не сольются воедино

Geely и Volvo не сольются воедино

Хотя марка Volvo и принадлежит Geely, обе компании ведут свою обособленную друг от друга политику

Между тем, после официальных заявлений представителей обеих компаний год назад казалось, что все изменится. Дело в том , что тогда было объявлено о слиянии двух компаний в одно юридическое лицо с общим акционным портфелем. Однако, буквально на днях вышло очередное заявление, где уже сообщается, что слияния не будет - фирмы продолжают работать по отдельности. Каждая из них обладает самостоятельной корпоративной структурой.

Важно заметить, что без интеграции все равно не обойдутся. Просто она будет вестись в ином ключе. Поясним - уже в конце этого года кпланируется создать отдельное совместное предприятие, которое займётся выпуском силовых агрегатов, трансмиссий и систем автопилотирования. Представители Volvo уже заявили, что данное решение наилучшим образом отвечает политике обеих фирм.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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