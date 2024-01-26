Geely начинает производство нового минивэна LEVC L380, вдохновленного самолетом

Компания LEVC, британский производитель такси, который был приобретен Geely 2012 году, начинает производство нового электрического минивэна L380

Об автомобиле стало известно практически все еще в начале декабря прошлого года. Фактически главной “фишкой” автомобиля станет дизайн, который вдохновлен самолетом Airbus A380. Минивэн получил слегка вытянутый вперед передний бампер, имитируя носовую часть самолета. Светодиодная оптика выполнена в виде узких светодиодных полос, растянувшихся по всей ширине автомобиля. Габариты: 3316/1998/1940 мм, при колесной базе в 3185 мм. Салон - 8-местный с 4-рядной компоновкой сидений по формуле 2+2+2+2. На данный момент изображений салона нет.

LEVC L380 сконструирован на платформе Geely SEA. В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 272 л.с. Максимальная скорость - 170 км/ч. Для покупателей будут предложены на выбор две батареи емкостями 100 кВт*ч или 116 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном полном заряде составит 570 и 675 км соответственно.