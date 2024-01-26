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26 янв 2024

Geely начинает производство нового минивэна LEVC L380, вдохновленного самолетом

Geely начинает производство нового минивэна LEVC L380, вдохновленного самолетом
Автор фото: фирма-производитель

Компания LEVC, британский производитель такси, который был приобретен Geely 2012 году, начинает производство нового электрического минивэна L380

Об автомобиле стало известно практически все еще в начале декабря прошлого года. Фактически главной “фишкой” автомобиля станет дизайн, который вдохновлен самолетом Airbus A380. Минивэн получил слегка вытянутый вперед передний бампер, имитируя носовую часть самолета. Светодиодная оптика выполнена в виде узких светодиодных полос, растянувшихся по всей ширине автомобиля. Габариты: 3316/1998/1940 мм, при колесной базе в 3185 мм. Салон - 8-местный с 4-рядной компоновкой сидений по формуле 2+2+2+2. На данный момент изображений салона нет.

LEVC L380 сконструирован на платформе Geely SEA. В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 272 л.с. Максимальная скорость - 170 км/ч. Для покупателей будут предложены на выбор две батареи емкостями 100 кВт*ч или 116 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном полном заряде составит 570 и 675 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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