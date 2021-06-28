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28 июн 2021

Geely объявляет российские цены на новый кроссовер Atlas Pro

Geely объявляет российские цены на новый кроссовер Atlas Pro

Компания Geely представляет в России новый инновационный семейный кроссовер Atlas Pro. Модель является первым автомобилем с системой мягкого гибрида в массовом сегменте на российском рынке. Официальные дилеры марки открывают прием заказов на новинку с 29 июня.

Кроссовер Geely Atlas Pro обладает привлекательным дизайном, продуманной эргономикой салона, а также широким спектром современных опций комфорта и систем безопасности, а также мощной и экономичной силовой установкой. На первом этапе модель поступит в продажу в двух топовых комплектациях – Flagship и Flagship+. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным «мокрым» сцеплением, системой мягкого гибрида 48V EMS и полным приводом.

Комплектация Flagship по цене 2 119 990 рублей включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, в том числе передние фары, указатели поворота и задние фонари, а также датчики освещения, автоматическую систему управления дальним светом и подсветку зоны выхода при открывании дверей.  Также кроссовер оборудован электроприводом пятой двери, датчиком дождя и «атмосферной» подсветкой салона с палитрой из 42 различных цветов. Удобство водителя и пассажиров обеспечивают сиденья с развитой боковой поддержкой и обивкой из высококачественной экокожи с вставками под «карбон». Водительское кресло имеет электрорегулировки по шести направлениям, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету.

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