Geely Tugella в России получила версию "лоу-кост"

Geely Tugella FY11 с 1 июня начали предлагать в России в новой, удешевленной модификации — с дефорсированным двигателем.

Да, под капотом здесь располагается двухлитровый турбированный мотор, правда, теперь он развивает 200 лошадиных сил, вместо 238. Коробка передач осталась такой же - 8 ступенчатый автомат. В новом исполнении до 100 км/ч Geely Тugella ускоряется с места за 7,4 секунды. Удивительно, но если верить паспортным данным, то снижение мощности практически не сказалось на динамике, так как 238-сильная версия разменивает первую сотню за семь секунд ровно.

По итогам четырех месяцев 2023 года официальными дилерами марки в России было реализовано 2 839 экземпляров Geely Tugella.