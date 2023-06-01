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1 июн 2023

Geely Tugella в России получила версию "лоу-кост"

Geely Tugella в России получила версию "лоу-кост"

Geely Tugella FY11 с 1 июня начали предлагать в России в новой, удешевленной модификации — с дефорсированным двигателем.

Да, под капотом здесь располагается двухлитровый турбированный мотор, правда, теперь он развивает 200 лошадиных сил, вместо 238. Коробка передач осталась такой же - 8 ступенчатый автомат. В новом исполнении  до 100 км/ч Geely Тugella ускоряется с места за 7,4 секунды.  Удивительно, но если верить паспортным данным, то снижение мощности практически не сказалось на динамике, так как 238-сильная версия разменивает первую сотню за семь секунд ровно.

По итогам четырех месяцев 2023 года официальными дилерами марки в России было реализовано 2 839 экземпляров Geely Tugella. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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