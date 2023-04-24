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24 апр 2023

Geely заинтересовалась инфраструктурой Saab

Geely заинтересовалась инфраструктурой Saab

Китайский автомобилестроительный концерн Geely приобрел в собственность бывший проектно-конструкторский центр Saab в шведском городе Тролльхеттан.

Центр, занимающий площадь 15 000 м², представляет собой комплекс административных и производственных корпусов, лабораторий, топливохранилища и пр. Компании Saab Automobile центр служил для проектирования силовых установок, в Geely ему будет отведена роль конструкторского бюро подразделения Polestar, специализирующегося на выпуске статусных электромобилей.

Напомним, что компания Saab уже в начала 2010-х годов чувствовала себя неважно - в 2012 ее выкупил консорциум National Electric Vehicle Sweden (NEVS), но в 2014 году уже сам NEVS объявил себя банкротом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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