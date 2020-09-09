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9 сен 2020

General Motors будет выпускать электрические пикапы совместно с Nikola

General Motors будет выпускать электрические пикапы совместно с Nikola
Автор фото: фирма-производитель

Альянсы в сфере разработки и производства электромобилей становятся все более популярной темой. Теперь General Motors и Nikola объявили о стратегическом партнерстве: они вместе будут выпускать электрические пикапы и водородные грузовики

Согласно соглашению, GM предоставит Nikola производственные услуги на $2 млрд и получит взамен 11% акций стартапа. Также концерн сможет назначить одного из директоров в его правлении.

В рамках соглашения Nikola будет использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec. Стартап рассчитывает сэкономить $4 млрд на батареях и трансмиссии за 10 лет и еще $1 млрд — на инженерно-технических разработках и проверках. GM намерен получить более $4 млрд прибыли от стоимости акций, контрактного производства пикапа Nikola Badger, контрактов на поставку аккумуляторов и топливных элементов для электромобилей.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз отметил, что сообщение имеет большое значение для Nikola: «Эта новость является важным выстрелом для Nikola и укрепляет доверие не только к производству Badger, которое планируется начать к концу 2022 года, но и к ее амбициям в сфере топливных элементов». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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