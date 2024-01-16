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16 янв 2024

General Motors и Saic создают новый кроссовер

General Motors и Saic создают новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Baojun, созданная в сотрудничестве General Motors и Saic, опубликовала изображения нового электромобиля под названием Yep Plus

Фактически, это 5-дверная версия, представленного в прошлом году мини кроссовера Yueye (Yep - экспортное название). Продажи модели не показали ожидаемых результатов, поэтому компания решила освежить семейство более крупной версией. Габариты автомобиля теперь составляют: 3996/1760/1726 мм., при колесной базе в 2560 мм.

Изменений в дизайне, кроме удлиненного кузова, фактически нет. Передняя часть украшена черной глянцевой вставкой с интегрированными горизонтальными линиями светодиодной оптики. Сзади же вставка белая с овальными светодиодными стоп-сигналами по краям. Но, по какой-то причине на двери багажника нет диодного дисплея. На трехдверной версии на этот экран можно было выводить различные изображения. Вероятно, в Plus его добавят чуть позже.

Yep Plus будет оснащаться одним электромотором мощностью 102 л.с. Емкость аккумулятора пока не раскрывается, но заявленный запас хода составит - 401 км. Максимальная скорость - 150 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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