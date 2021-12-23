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23 дек 2021

General Motors электрифицирует все на свете

General Motors электрифицирует все на свете

Американский автогигант General Motors объявил о новой стратегии: корпорация готова предложить свои технологии электрификации широкому рынку. Автомобильный концерн готов вступить в коллаборацию с авиационными и судоходными компаниями

Уже объявлено о сотрудничестве GM и промышленного конгломерата Textron, в рамках которого будет проведена электрификация служебного транспорта американских аэропортов – погрузчиков, багажных тягачей и автобусов.

Что касается обычных машин, то в GM разработали программу по замене штатного ДВС на электрические моторы.  В основном она направлена на сохранение ретро-автомобилей. Более того,  марка уже отработала технологии на нескольких Chevrolet El Camino родом из семидесятых годов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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