General Motors электрифицирует все на свете

Американский автогигант General Motors объявил о новой стратегии: корпорация готова предложить свои технологии электрификации широкому рынку. Автомобильный концерн готов вступить в коллаборацию с авиационными и судоходными компаниями

Уже объявлено о сотрудничестве GM и промышленного конгломерата Textron, в рамках которого будет проведена электрификация служебного транспорта американских аэропортов – погрузчиков, багажных тягачей и автобусов.

Что касается обычных машин, то в GM разработали программу по замене штатного ДВС на электрические моторы. В основном она направлена на сохранение ретро-автомобилей. Более того, марка уже отработала технологии на нескольких Chevrolet El Camino родом из семидесятых годов.