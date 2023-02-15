Автомобильный портал Motorpage
15 фев 2023

General Motors не будет выпускать конкурента Ford Bronco

General Motors не будет выпускать конкурента Ford Bronco

Концерн General Motors не будет конкурировать с Ford в популярном сегменте внедорожников для активного отдыха, где сейчас главенствует модель Bronco

Cоперничество между Ford и General Motors было всегда. Судите сами, Chevrolet выпускает «Корвет», а Ford отвечает «Тандербердом».  Ford разрабатывает «Мустанг», а General Motors выпускает в ответ Chevrolet Camaro

Почему же в этот раз GM решили сдаться без боя? Руководство решило «прикрыться» экологией - вывод новой «топливной» модели на рынок не укладывается в требования по среднему значению выбросов CO2. В то же время топ-менеджеры сообщают, что вполне возможно в похожем классе будет выпущен некий электрокар.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Государственный автопарк предложили перевести на «Москвичи»

15 февраля 2023
Haval H6S

Представлен гибридный Haval H6S

15 февраля 2023

Lexus разрабатывает новый электрокар

15 февраля 2023

В России разработают свой собственный аэрокар

15 февраля 2023

Представлен мотоцикл с необычными колесами

15 февраля 2023

Работники Tesla хотят напугать Илона Маска профсоюзом

15 февраля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь» Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"
Haval Jolion - haval jolion (2021) беби-кроссовер и его менталитет
Тест драйв
12 февраля 2023

Haval Jolion
"Беби-кроссовер и его менталитет"
BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы?
Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"

Написано новостей:

3 2 4 3 4