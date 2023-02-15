General Motors не будет выпускать конкурента Ford Bronco

Концерн General Motors не будет конкурировать с Ford в популярном сегменте внедорожников для активного отдыха, где сейчас главенствует модель Bronco

Cоперничество между Ford и General Motors было всегда. Судите сами, Chevrolet выпускает «Корвет», а Ford отвечает «Тандербердом». Ford разрабатывает «Мустанг», а General Motors выпускает в ответ Chevrolet Camaro…

Почему же в этот раз GM решили сдаться без боя? Руководство решило «прикрыться» экологией - вывод новой «топливной» модели на рынок не укладывается в требования по среднему значению выбросов CO2. В то же время топ-менеджеры сообщают, что вполне возможно в похожем классе будет выпущен некий электрокар.