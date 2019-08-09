General Motors обвинили в выпуске машин, несовместимых с американским топливом

Не Европой единой славятся топливные скандалы. Оказалось, что и в Америке существуют свои проблемы с моторами и топливом. Совсем недавно владельцы тяжёлых пикапов GMC Sierra и Chevrolet Silverado, оснащённых 6,6-литровым дизелем Duramax заявили, что компания продавала в США автомобили, несовместимые с американским дизельным топливом

В чем суть: истцы (а дело уже дошло до суда) заявляют, что американское топливо отличается меньшей плотностью по сравнению с европейским и обеспечивает меньшую смазку, поэтому внутри топливного насоса могут образовываться воздушные полости.

В результате части топливного насоса, произведённого фирмой Bosch, трутся друг об друга, образуя мельчайшую металлическую стружку. Стружка попадает в топливо, накапливается в системе впрыска и приводит к выходу двигателя из строя. Владельцы подчёркивают, что отказ двигателя наступает неожиданно, и в случае поломки запустить мотор не удаётся, поскольку инжекторная система и компоненты двигателя полностью разрушены.