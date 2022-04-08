General Motors отзовет 11 тысяч внедорожников в России.

Концерн General Motors объявил об отзыве в России 11 158 больших внедорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, выпущенных с 2007 по 2014 год.

Проблема кроется в некорректном срабатывании подушек безопасности. Это продолжение истории с мировым браком подушек Takata из-за неисправностях в пиропатронах.

Собственно, эти самые пиропатроны в рамках отзывной компании и заменят. Все работы проведут бесплатно для владельцев автомобилей. Дилеры самостоятельно уведомят автомобилистов о необходимости посещения сервиса. Кроме того, узнать, попадает ли машина под действие акции, можно по списку VIV-номеров на странице Росстандарта.