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20 апр 2021

General Motors представил бюджетный кроссовер

General Motors представил бюджетный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Нет,  речь пойдет не о каком-нибудь Chevrolet или Cadillac. Сегодня мы поговорим о кроссовере Wuling Xingchen. Причем здесь Китай?

Дело в том, что у GM в Поднебесной есть совместное предприятие с  концерном SAIC.  Соответственно, агрегаты поставляет американская сторона, а со стороны китайцев разрабатывается дизайн. Соответственно у Wuling Xingchen под капотом располагается полуторалитровый турбо-мотор на 149 лошадиных сил.  Он знаком нам, например, по модели Chevrolet Tracker.

Что касается дизайна, то перед нами типичный кроссовер, который похож на миллионы других. Здесь нет никаких серьезных дизайнерских изысков – силуэт простой. Впрочем, автомобиль выглядит современно за счет диодной оптики и двухцветной окраски кузова.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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