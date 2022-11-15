General Motors производит электромобили себе в убыток

Глава концерна General Motors Мэри Барра в этот четверг сообщит инвесторам, что выпуск электромобилей станет для компании прибыльным только в 2025 году

Компенсировать убыток компания планирует за счет увеличения продаж обычных автомобилей. При этом, в 2025 году концерн собирается выпустить миллион электрокаров. Увеличивать же прибыльность электромобилей собираются несколькими путями. Один из них– завершение разработки и запуск батарей Ultium.

Их преимущество заключается в бюджетности - аккумуляторы Ultium ровно на 60 процентов дешевле, чем существующие батареи. А ещё через несколько лет появятся аккумуляторы Ultium второго поколения, которые окажутся ещё на 40 процентов доступнее.